Зеленский лишил наград Медведчука, патриарха Кирилла и некоторых чиновников

Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград нескольких бывших украинских политиков и чиновников.

Указ, который вступил в силу на основании решения Совета национальной безопасности и обороны, затрагивает известных лиц, которых киевский режим обвиняет в предательстве и сотрудничестве с РФ.

В частности, согласно указу, экс-депутат Украины Виктор Медведчук лишен ордена «За заслуги» I-III степеней и ордена князя Ярослава Мудрого V степени, а также звания «Заслуженный юрист Украины».

Дмитрий Табачник лишен ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней, а также звания «Заслуженный деятель науки и техники».

Эти меры также коснулись Николая Азарова, который лишен ордена «За заслуги» I-III степеней и ордена князя Ярослава Мудрого V степени, а также звания «Заслуженный экономист Украины». Кроме того, Виктор Пшонка и Андрей Деркач лишены ордена «За заслуги» III степени. Также среди лишившихся наград оказался патриарх Всея Руси Кирилл, который утратил орден князя Ярослава Мудрого I степени.

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