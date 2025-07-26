Западу невыгодно пока смешать Владимира Зеленского с поста президента Украины, хотя его и можно было бы заменить хоть на попугая или дрессированную обезьяну, все равно от этого ничего бы не изменилось, заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Но, пояснил эксперт, западные политики опасаются, что глава киевского режима «всех сдаст».

Сегодня Зеленский предлагает себя странам Запада в качестве дрессированной обезьяны, ведь он дал понять президенту США Дональду Трампу, что подпишет все, что угодно.

В отношениях с Евросоюзом и Великобританией четко прослеживаются коррупционные схемы на сотни миллиардов долларов, добавил Медведчук, поэтому им ни к чему сейчас смещать Зеленского, который, лишившись финансирования сразу же начнет всех сдавать.

Если бы Зеленский был честным политиком, то ушел бы в отставку еще в 2020 году после первого коррупционного скандала, связанным со строительством дорог, но он этого не сделал. Более того, Зеленский делает все, чтобы удержаться в кресле президента Украины и Запад это устраивает, заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что принятие закона против антиконституционных органов Украины может привести к тому, что Владимир Зеленский останется без помощи даже своих ярых сторонников.