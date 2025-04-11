Зеленский выпустил указ о санкциях против 130 физических лиц

Власти Украины ввели санкции сроком на 10 лет в отношении сразу 130 физических лиц. Указ об этом подписал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщило РИА Новости.

Указ Зеленского был выпущен по рекомендации Службы безопасности Украины. В него попало 130 физических лиц, а также ряд организаций, как украинских, так и российских.

«Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к: физическим лицам и юридическим лицам согласно приложениям», — указано на сайте офиса президента Украины.

Среди организаций, которые попали под рестрикции, целый ряд СМИ. Люди, подпавшие под санкции, также являются политологами, журналистами либо деятелями культуры. Меры ограничения против них подразумевают блокировку активов, а также остановку выполнения экономических и финансовых обязательств в их отношении.

Ранее сообщалось о заявлении Зеленского. Украинский лидер высказал мнение, что боевые действия в стране должны завершиться не на фронте, а за столом переговоров. По его утверждению, вооруженный конфликт имеет политическую природу, а значит, логичным завершением должно стать достижение договоренностей, а не победа одной из сторон исключительно военным путём.