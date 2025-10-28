Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера в Телеграм.

Зеленский отметил, что цели на российской территории уже определены, и теперь необходимо только поставить задачу военным на местах.

«Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. (...) Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности», — говорится в публикации.

В ходе совещания президенту Зеленскому был представлен отчет о последствиях российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

