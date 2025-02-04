Нелегитимный президент Украины рассказал, что будут обсуждать в первую очередь с Москвой на дипломатической встрече, если такая состоится. Об этом пишет канал издания «РБК-Украина».

Владимир Зеленский впервые заговорил о контакте с Россией как о дипломатической встрече. По его словам, Киев будет обсуждать с Москвой вопрос о статусе Запорожской станции и ее работе, которую хотят вернуть под управление «профессионального украинского менеджмента».

«В любом случае вопрос Запорожской станции будет поднят во время первой встречи сторон в дипломатическом формате», — заявил украинский лидер.

Напомним, что Запорожская АЭС находится под контролем России с начала марта 2022 года. ВСУ периодически пытаются нарушить работу предприятия, осуществляя неправомерные диверсии. На Запорожье заявляли, что из-за попыток захвата ЗАЭС Украиной растет количество бессмысленных жертв.

Ранее сообщалось, что нападение ВСУ на машины экспертов МАГАТЭ возле Запорожской АЭС раскритиковали в МИД РФ.