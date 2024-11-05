Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что попытки так называемого захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не дают спокойно спать западным военачальникам, что приводит к колоссальным потерям противника и бессмысленным жертвам среди мобилизованных украинцев. Об этом пишет ТАСС. По его словам, безопасность на территории ЗАЭС и ее границ надежно защищена российской армией, а работники станции заняты выполнением своих служебных обязанностей, при этом радиационный фон в норме.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина отмечала, что «такое бездумное поведение киевского режима» представляет угрозу не только станции, но и развитию мировой атомной отрасли. По ее словам, Запорожская АЭС достаточно защищена, а персонал станции и Вооруженные силы России прилагают все усилия для обеспечения ее безопасности.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на ЗАЭС, будут обо всем проинформированы. Яшина также подчеркнула, что на данный момент станция работает в прежнем режиме, все шесть блоков находятся в состоянии «холодный останов», и нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.

Ранее стало известно о том, что ВСУ после неудачи с Курской АЭС хотели захватить ЗАЭС.