МИД РФ назвал атаку Киева на авто МАГАТЭ неуважением к международной организации

Нападение Вооруженных сил Украины на машины экспертов МАГАТЭ возле Запорожской АЭС демонстрирует крайне неуважительное отношение к привилегиям сотрудников международных организаций, заявили представители российского МИДа.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о том, что на дороге к Запорожской АЭС беспилотник атаковал автомобиль специалистов агентства.

В сообщении в социальных сетях Гросси заявил, что беспилотный аппарат нанес удар по автомобилю агентства на Украине по пути к Запорожской атомной электростанции, что привело к значительным повреждениям служебного транспорта, однако жертв удалось избежать.

Он выразил осуждение нападению на сотрудников агентства, которые стремятся предотвратить ядерное бедствие в условиях конфликта.

Спустя полтора часа после этого инцидента Украина также атаковала российскую транспортную колонну, которая возвращалась из населенного пункта Каменское, после сопровождения экспертов секретариата МАГАТЭ к линии фронта.

Ранее на Запорожье рассказали о бессмысленных жертвах из-за попыток захвата ЗАЭС Украиной.