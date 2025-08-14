Украинский президент Владимир Зеленский решил устроить гонения на антикоррупционные ведомства после того, как они стали преследовать некоторых политиков из его окружения. Об этом сообщила газета Financial Times.

Издание сослалось на информацию, полученную от украинских чиновников. Судя по ней, довольно много людей из окружения Зеленского оказались втянуты в расследование, которое вело Национальное антикоррупционное бюро Украины. В частности, под уголовное преследование попал бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Его выпустили на свободу только под залог в 120 млн гривен (около $2,9 млн).

«Зеленский пообещал, что начнет охоту на НАБУ», — указали журналистам.

Издание также отметило, что ситуация с лишением НАБУ полномочий, а потом восстановлением их сильно подорвала репутацию Зеленского, в том числе и за рубежом. Люди перестали верить в то, что он привержен борьбе с коррупцией.

Ранее на Украине высказались о Зеленском и предрекли ему неучастие в переговорах РФ и США. По мнению депутата Рады Дубинского, у президента была возможность принять участие в мирных переговорах и урегулировать конфликт с Россией, но он ничего не стал предпринимать, поэтому его исключили из переговорного процесса.