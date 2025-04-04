На фоне его заявлений глава киевского режима Владимир Зеленский начал искать способы возврата утраченных земель.

В ходе встречи с предпринимателями Черниговской области он сказал, что можно будет найти компромисс, чтобы «возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем».

Напомним, в феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что власти Украины не представляют интересов большей части населения страны, а вхождение Крыма, Донбасса и Новороссии в состав России является уже давно закрытым вопросом.

Ранее сообщалось о том, что нардеп Дубинский назвал подписание Зеленским сделки с США аферой века.