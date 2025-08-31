Зеленский насчитал убитыми и ранеными 290 тыс военных ВС России с начала года

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Телеграм-канале отреагировал на воскресный доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Согласно его словам, российские вооружённые силы, сосредоточив силы на Покровском направлении, якобы несут значительные потери. ВСУ, в свою очередь, по его утверждению, практически "вытесняют российские войска к границе" между двумя странами.

Зеленский отметил, что с начала года Россия понесла значительные потери в живой силе, включая десятки тысяч убитых и тяжелораненых солдат.

«Всего по фронту только за восемь месяцев этого года россияне потеряли убитыми и тяжелоранеными более 290 тысяч своих военных. Наибольшие потери они понесли именно в Донецкой области, не реализовав при этом ни одной из своих стратегических задач», — написал Зеленский.

В продолжение темы киевский руководитель пригрозил России новыми ударами вглубь территории страны.

«Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки», — приводится в публикации Зеленского.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли значительный урон ВСУ, потерявшим около 1 340 военнослужащих за минувшие сутки.