Киевский режим продолжает спекулировать на запущенной им же фейковой информации о нахождении в Курской области военнослужащих регулярной армии Северной Кореи. Сегодня вечером, 4 ноября, в своем ежедневном видеообращении тему решил «подогреть» просроченный президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, новое заявление о «военных КНДР» содержало информацию об их якобы нахождении под Курском численностью порядка 11 тысяч бойцов. И это при том, что буквально несколько дней назад в Госдепе США озвучивали цифру в 8 тысяч.

«В Курской области уже находятся 11 тысяч северокорейских военных. Об этом мне доложила наша разведка», — заявил Зеленский.

Продолжая по теме, он посетовал, что крайне недоволен отсутствием какой-либо реакции Запада на происходящее, заявил, что ему «очень жаль».

Ранее в украинском СНБО заявили, что ВСУ якобы «впервые нанесли удар по военнослужащим КНДР, находящимся в Курской области».