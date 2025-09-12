Зеленский пообещал спецпосланнику Трампа квартиру и гражданство

Владимир Зеленский предложил спецпосланнику США Киту Келлогу украинское гражданство и квартиру в случае успешного принуждения России к прекращению огня. Заявление прозвучало во время встречи украинского лидера с американским представителем. Об этом сообщает Lenta.ru.

Предложение прозвучало во время встречи, на которой присутствовал Келлог, ранее занимавший пост советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа. Американский представитель отреагировал на слова Зеленского улыбкой, однако не дал комментариев по существу предложения.

Кит Келлог известен как опытный переговорщик и военный эксперт, который неоднократно участвовал в международных миротворческих миссиях. Его визит на Украину связан с попытками найти дипломатические пути урегулирования продолжающегося конфликта.

Ранее Трамп пригрозил России новыми санкциями.