Зеленский назначил Баргилевича новым начальником Генштаба ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что уволил прежнего руководителя Генштаба ВСУ Сергея Шапталу и назначил на данный пост генерал-майора Анатолия Барагилевич. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В своем посте украинский лидер также заявил, что новоиспеченный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже успел определиться с кандидатами на посты своих заместителей. Тем не менее Зеленский не стал уточнять, кто именно станет заместителями главкома.

Известно, что новый глава Генерального штаба украинских ВС Брагилевич занимал пост замкомандующего Сухопутных войск ВСУ с 2020 по 2022 годы. В октябре прошлого года он стал командующим Силами террористической обороны страны и был награжден несколькими государственными орденами.

Накануне стало известно, что новым командующим сухопутными войсками украинских ВС стал Александр Павлюк.