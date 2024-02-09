СМИ: новым командующим Сухопутными войсками ВСУ станет Александр Павлюк

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского станет первый замминистра обороны Александр Павлюк, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

Павлюк с 2014 года воевал на Донбассе. В 2022 году он заявил британским СМИ о готовности украинских солдат «рвать россиян голыми руками».

Генштаб вместо Сергея Шапталы, об отставке которого пока официально не сообщалось, возглавит командующий сил теробороны ВСУ Анатолий Баргилевич.

8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, «на прощание» присвоив ему звание Героя Украины. Освобожденный пост занял командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что перестановки в высшем командном составе ВСУ не изменят хода спецоперации.