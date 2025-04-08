Зеленский назначил нового посла в Казахстане спустя 2,5 года

Ранее Майко занимал должность посла в Туркменистане.

Назначение нового дипломата состоялось спустя 2,5 года после того, как предыдущий посол Петр Врублевский покинул этот пост. С ним связан скандал, произошедший после начала РФ специальной военной операции (СВО) на Украине. Врублевский тогда призывал «убить как можно больше русских».

Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана назвало эти слова неприемлемыми. Вскоре Врублевский ушел в отпуск, из которого так и не вернулся на работу. Позже дипломат все-таки извинился и заявил, что эти слова стали результатом тяжелого эмоционального состояния.

В августе 2024 года суд в РФ заочно приговорил Врублевского к шести годам лишения свободы, признав его виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично с угрозой применения насилия). Однако позже Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Панамы отозвало посла в России через два месяца после назначения.