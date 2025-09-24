Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Грузия уже потеряна для Европы из-за ухудшения ситуации с правами человека и усиления зависимости от России.

Выступая на трибуне Генассамблеи ООН, Зеленский заявил, что Белоруссия также движется в сторону большей зависимости от Москвы, отметив, что Европа не может позволить себе потерять Молдову.

Говоря о вопросах безопасности для Украины, Зеленский отметил, что гарантии Киеву может дать только «сочетание крепких союзов, сильных партнеров и собственного оружия».

«XXI век мало чем отличается от прошлого. Если страна хочет мира, ей все равно придется работать над оружием», — заявил Зеленский.

Он добавил, что теперь международное право и сотрудничество не определяют, кто выживет. По его словам, этот вопрос решает оружие.

