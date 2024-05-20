Зеленский назвал единственной целью конференции в Швейцарии давление на Москву

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил реальные цели так называемой мирной конференции в Швейцарии по украинскому конфликту, что должна состояться в июне. По его словам, необходимо собрать как можно больше государств и их лидеров, чтобы вместе как следует надавить на Россию, чтобы она свернула СВО и отвела войска.

Стоит отметить, что в интервью Reuters украинский лидер, легитимные полномочия которого истекли 20 мая, ни разу не упомянул в беседе с журналистами об окончании боевых действий и возвращении в свою страну мира.

«Вовлечение всех стран – это не просто политика, это политическое влияние и давление на Россию», – заявил Зеленский.

Он также объяснил, почему в Швейцарию не была приглашена российская сторона. Со слов Зеленского, Москва якобы «все заблокирует и все сорвет».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит мира по Украине в Швейцарии чепухой без перспективы.

Напомним, Армия России несколько дней активно наступает на харьковском направлении с севера и востока. Так, российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Пыльная, Стрелечья, Огурцово и Плетеневка, и вошли в Волчанск.