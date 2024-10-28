Украинский лидер называет Нарендру Моди возможным посредником в урегулировании конфликта. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на интервью политика иностранному изданию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может стать важным посредником в диалоге между Москвой и Киевом. Также он в силах помочь в организации нового «саммита мира» для обсуждения условий прекращения конфликта.

Кроме того, Зеленский критически отозвался о недавнем саммите БРИКС в России, назвав его «провалом». Индийский премьер ранее неоднократно подчеркивал важность скорейшего прекращения конфликта в Украине.

В августе он заверил Зеленского в своей готовности играть активную роль в помощи Украине. В июле Моди встречался с Владимиром Путиным, акцентируя внимание на необходимости диалога между Москвой и Киевом для достижения мира.

Ранее Зеленский перепугался элитных войск Северной Кореи и записал видео для Запада.