Зеленский попросил у Запада замороженные активы России

Владимир Зеленский начал обращаться к западным странам с просьбой о передаче замороженных российских активов, которые могут быть использованы для создания беспилотников и радиотехнических систем, передает РИА Новости.

«Когда у нас были очень большие перебои, долгие месяцы без военной помощи, наше внутреннее производство дронов и систем радиоэлектронной борьбы очень помогло. Нам для этого нужны деньги. И эти деньги из российских активов нам очень нужны для внутреннего производства», — заявил Зеленский перед встречей Евросовета в Брюсселе.

В понедельник Комитет по международной торговле Европейского парламента проголосовал за механизм кредитования Киева на сумму 35 миллиардов евро, предложенный Еврокомиссией, с последующим погашением из доходов, полученных от замороженных суверенных активов России.

Окончательное голосование по этому вопросу пройдет во время пленарной сессии Европейского парламента, которая состоится 22 октября в Страсбурге.

Ранее сообщалось, что размер минимального дисконта для соглашений по продаже иностранцами российских активов вырос с 50% до 60%.