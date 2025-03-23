Зеленский назвал полезной работу Украины на переговорах в Эр-Рияде

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу прошедших переговоров в Саудовской Аравии. Своим мнением он поделился в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

«Разговор достаточно полезный, работа делегации продолжается», — сказал он.

Напомним, в воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде завершился раунд переговоров между делегациями Украины и США.

Представитель украинской делегации вышел из зала для переговоров в одном из отелей.

Ранее военный эксперт Литовкин оценил вероятность появления буферной зоны в Харьковской области.