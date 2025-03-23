Зеленский назвал полезной работу Украины на переговорах в Эр-Рияде
Зеленский назвал конструктивной работу киевской делегации на переговорах с США
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу прошедших переговоров в Саудовской Аравии. Своим мнением он поделился в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
«Разговор достаточно полезный, работа делегации продолжается», — сказал он.
Напомним, в воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде завершился раунд переговоров между делегациями Украины и США.
Представитель украинской делегации вышел из зала для переговоров в одном из отелей.
Ранее военный эксперт Литовкин оценил вероятность появления буферной зоны в Харьковской области.