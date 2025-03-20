По словам военного эксперта Виктора Литовкина, вчерашние попытки украинских войск прорваться на территорию Белгородской области были вызваны агонией киевского режима и попыткой выбить для себя некий «аванс» в преддверии долгожданных переговоров президентов России и США. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что для Незалежной важно перемирие не на условиях России. Хотя у Зеленского нет никаких шансов, однако подобная авантюрная попытка есть, и они это станут делать. Примером может послужить Курская область.

По мнению эксперта, несмотря на заявления о битве в ближайшем будущем за Харьков, все же указанный город не является целью для российских войск, в отличие от создания буферной зоны для защиты отечественных регионов.

Ранее сообщалось, что колонны ВС России вошли в Харьковскую область из Белгородской.