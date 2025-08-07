Зеленский назвал срок урегулирования украинского конфликта

Украинское правительство делает все возможное, чтобы завершить текущий конфликт еще до конца 2025 года. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, дипломатический путь решения конфликта является приоритетным как для него самого, так и для его европейских союзников. Это, по его словам, стало окончательно ясно после тех консультаций, которые украинский президент провел 7 августа. Помимо этого глава Украины поблагодарил Трампа за то, что он полностью открыт во всех вопросах, которые связаны с посредничеством Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Разговор касался событий, которые произошли в последние дни. Среди поднятых тем были последующие шаги в направлении переговорного решения по Украине, будущее членство Украины в ЕС, а также ее восстановление.