Зеленский назвал супругу одним из лучших советников
Зеленский: моя жена Елена стала одним из лучших советников
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В беседе с изданием Le Figaro Владимир Зеленский поделился, что наиболее часто за консультацией он обращается к своей супруге Елене Зеленской.
Он подчеркнул, что его жена превратилась в одного из самых ценных и надежных советчиков. Зеленский также упомянул, что зачастую отдает предпочтение мнениям «обычных людей с улицы», нежели рекомендациям профессиональных консультантов.
После 20 мая 2024 года срок президентских полномочий Зеленского официально истек. Владимир Путин, президент России, неоднократно заявлял, что легитимность Зеленского завершилась, что делает важным определение того, с кем вести переговоры в Киеве для достижения юридически значимых соглашений.
Ранее администрация Трампа потребовала от офиса президента Украины передать Штатам сведения о сроках выборов президента и парламента для последующего сотрудничества.