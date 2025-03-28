В беседе с изданием Le Figaro Владимир Зеленский поделился , что наиболее часто за консультацией он обращается к своей супруге Елене Зеленской.

Он подчеркнул, что его жена превратилась в одного из самых ценных и надежных советчиков. Зеленский также упомянул, что зачастую отдает предпочтение мнениям «обычных людей с улицы», нежели рекомендациям профессиональных консультантов.

После 20 мая 2024 года срок президентских полномочий Зеленского официально истек. Владимир Путин, президент России, неоднократно заявлял, что легитимность Зеленского завершилась, что делает важным определение того, с кем вести переговоры в Киеве для достижения юридически значимых соглашений.

Ранее администрация Трампа потребовала от офиса президента Украины передать Штатам сведения о сроках выборов президента и парламента для последующего сотрудничества.