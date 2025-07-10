Встреча Путина и Трампа пока не запланирована

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, но США намерены продолжать диалог с Россией — об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, передает ТАСС.

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг слухи о возможной скорой встрече президентов России и Штатов. По его словам, саммит Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован, но Вашингтон открыт для дальнейшего взаимодействия с Москвой.

Рубио подчеркнул, что обе страны — ключевые игроки на мировой арене, а потому диалог между ними необходим. Особое внимание стороны уделяют урегулированию ситуации на Украине. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча лидеров возможна, но требует тщательной подготовки.

Накануне в Куала-Лумпуре прошли переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и Марко Рубио. Они обсудили не только украинский кризис, но и перспективы восстановления экономического сотрудничества. Однако, судя по заявлениям госсекретаря, до полноценного саммита дело пока не дошло.

Ранее Трамп одобрил некоторые запросы Украины по поставкам вооружений.