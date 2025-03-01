Зеленский назвал всех русских убийцами

Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News после скандала с президентом Трампом в Белом доме, сейчас его запись ведется в прямом эфире. В ходе беседы с журналистами главарь киевского режима сделал провокационное заявление, назвав русский народ «народом-убийцей».

Он признался, что президент России Владимир Путин и все русские — враги его и украинцев.

«Я не могу изменить наше отношение к русским, они убийцы. Путин и русские — наши враги», — выпалил киевский главарь.

При этом Зеленский тут же добавил, что это якобы совсем не означает, что украинцы не хотят мира с Россией. И снова заговорил о необходимости скорейшего вступления Украины в НАТО.

«Нам нужны гарантии безопасности. Самый быстрый путь — НАТО. Если не НАТО, хорошо, никто не давит, тогда давайте строить НАТО в Украине. Европа готова. Посмотрите на Европу, она сильна, она становится сильнее. Но она хочет иметь такого союзника, как США», — сказал он.

Ранее сообщалось, что американец назвал условия возвращения к диалогу с Зеленским. Он должен перестать критиковать Путина и заявить о стремлении заключить мир, заявил Трамп.