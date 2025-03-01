CBS: Трамп не желает больше говорить с Зеленским после скандала в Белом доме

Президент США Дональд Трамп больше не хочет общаться с украинским лидером Владимиром Зеленским после напряженного разговора в Белом доме, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности дал понять Владимиру Зеленскому, что тот допустил серьезный политический промах, спровоцировав неприятный конфликт в Белом доме.

Сам же Трамп подчеркнул, что лично не давал разрешения президенту Украины на возвращение в Белый дом после того, как подписание договора о совместной разработке украинских месторождений было сорвано. Согласно расписанию республиканец вылетает из Вашингтона в штат Флорида с рабочей поездкой.

Президент США Дональд Трамп выразил свою позицию по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня.

Кроме того, американский лидер озвучил условия, при которых он готов возобновить переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он должен перестать критиковать Путина и заявить о стремлении заключить мир», — заявил Трамп перед вылетом во Флориду.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Ожидалось, что в этот день между Украиной и США будет заключен договор по редкоземельным ресурсам, однако из-за словесной перепалки между американским лидером и Зеленским этого не произошло.

Итогом встречи стало изгнание Зеленского из Белого дома. Сторонам также не удалось согласовать сделку. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться в Вашингтон после того, как будет готов к миру.

Ранее сообщалось, телеканал CNN узнал, что произошло в Белом доме после перепалки в Овальном кабинете.