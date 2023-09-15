Зеленский не попал в топ-50 влиятельных евреев от The Jerusalem Post

Президент Украины не попал в топ-50 самых влиятельных евреев в мире, который составила израильская газета The Jerusalem Post . В публикации также был упомянут основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Рейтинг приурочен к празднику Рош ха-Шана – еврейскому Новому году. Ранее президент России Владимир Путин поздравил с этим днем еврейский народ.

В этот перечень издание включило известных израильских и зарубежных политиков еврейского происхождения, а также бизнесменов и знаменитостей. В 2022 году рейтинг возглавлял Зеленский. В 2023 году газета на первое место поместила руководителя американской компании OpenAI Сэма Альтмана.

Пригожин также не вошел в топ-50, однако был упомянут в справке как деятель в области ресторанного бизнеса. Издание также отметило Пригожина как основателя «фабрики троллей», которая, по утверждениям газеты, вмешалась в выборы президента США в 2016 году.

Пригожин погиб 23 августа в результате крушения его же бизнес-джета Embraer Legacy 600 в Тверской области. Самолет выполнял рейс по маршруту «Москва – Санкт-Петербург». В результате авиакатастрофы погибли все члены экипажа, которые находились на борту (10 человек), в их числе и заместитель Пригожина Дмитрий Уткин.