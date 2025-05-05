По мнению Владимира Зеленского, некоторые европейские политики, стремясь занять лучшие места на Красной площади, создают препятствия для интеграции Украины в Европейский союз. Об этом сообщило издание «Обозреватель».

В своем выступлении в субботу лидер киевского режима подчеркнул невозможность обеспечения безопасности для иностранных представителей, планирующих присутствовать на параде 9 мая в Москве. Он также отклонил предложение о прекращении огня в период празднования 80-й годовщины Победы.

Днем ранее Зеленский подверг критике заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о невозможности членства Украины в ЕС.

В свою очередь, глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто призвал Зеленского к более уважительному тону в дискуссии, напомнив, что именно Украина стремится к членству в ЕС, а не наоборот. Венгрия уже является частью Евросоюза.

Орбан ранее высказывал мнение о том, что присоединение Украины к ЕС негативно скажется на европейской стабильности. Он отметил, что расширение ЕС всегда преследует определенные выгоды для государств-членов, приводя в пример вступление Венгрии, которое было обусловлено ее потенциальной пользой для Евросоюза.

Ранее Фицо заявил, что поедет на празднование Дня Победы в Москву, несмотря на угрозы Зеленского.