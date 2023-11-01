Зеленский обиделся на Запад из-за того, что там не замечают «успехи» ВСУ

Владимир Зеленский обрушился на Запад из-за того, что союзники предъявляют нереалистичные ожидания от ВСУ и не хотят видеть достижения украинской армии, пишет New York Times.

Украинский лидер пытается убедить Запад в том, что ВСУ отвоевывают утраченные территории, поскольку понимает, что от успеха контрнаступления зависит продолжение финансовой и военной помощи.

Отсутствие поставок западной техники будет означать быстрое и неминуемое поражение Украины, что недавно подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».