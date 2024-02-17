Зеленский объяснил уход ВСУ из Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ покинули Авдеевку. По словам украинского президента, такие меры были необходимы для того, чтобы военные не попали в окружение.

Об этом он рассказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля. Его слова приводит агентство «РБК-Украина».

«Чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это решение было логичным. Командованию необходимо было сохранить людей.

Кроме того, Зеленский заявил, что у ВСУ есть «искусственно» созданная проблема из-за дефицита боеприпасов.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в субботу заявил, что ВСУ отступили от населенного пункта Авдеевка, расположенного в 13-километрах от Донецка. По его словам, выведенные войска будут переведены на рубежи, которые окажутся более выгодными для украинской армии.

Как отмечают эксперты, Авдеевка является важным населенным пунктом. Одна из причин — близкое расположение к столице ДНР Донецку. Отсюда ВСУ регулярно обстреливали город. Кроме того, взятие Авдеевки под контроль позволит ВС РФ продвигаться дальше в ДНР, освобождая занятые Киевом территории.