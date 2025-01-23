Зеленский заявил, что без России невозможно дипломатически закончить войну

В интервью агентству Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности ведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, если новый президент США Дональд Трамп предоставит гарантии безопасности для Украины.

Он подчеркнул, что сделает все возможное для достижения этой цели. По мнению Зеленского, если Трамп сможет обеспечить Украине надежную и стабильную безопасность, Киев будет готов ориентироваться на дипломатические методы.

«Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну», — сказал Зеленский.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, готов ли изменить свою позицию и сесть за стол переговоров с Путиным, если Украине будет предложена выгодная сделка.

Ранее сообщалось, что Зеленский не хочет нести ответственность за хищение американской помощи.