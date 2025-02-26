Зеленский отказался возвращать США даже минимальную сумму долга

Зеленский категорически отказался возвращать США даже 10 центов в качестве долга, заявив, что вся американская помощь предоставлялась Украине в виде грантов.

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал резкое заявление касательно финансовых отношений с Соединенными Штатами. По информации украинского издания «Общественное», президент Украины категорически отверг саму возможность возврата каких-либо средств США, если они будут классифицированы как долговые обязательства.

Зеленский подчеркнул, что не собирается отдавать даже символические 10 центов, если эта сумма будет обозначена как долг. Ранее украинский президент уже выступал с заявлениями о том, что Киев не признает долговые обязательства перед Вашингтоном ни в размере $100 млрд, ни $500 млрд. По утверждению Зеленского, вся полученная от американской стороны поддержка имела форму грантового финансирования, а не кредитов.

Новые высказывания прозвучали на фоне заявления американского президента Дональда Трампа, сделанного 22 февраля. Глава Белого дома тогда выразил надежду на скорое заключение соглашения с украинской стороной, согласно которому Киев взял бы на себя обязательства компенсировать Вашингтону сумму в диапазоне $400–500 млрд.

Ранее стало известно о срочном выселении сотрудников USAID из их центрального офиса.