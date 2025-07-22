Зеленский объявил состав украинской делегации для переговоров с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил состав делегации на переговорах с Россией в Стамбуле. Фотографии лиц, которые отправятся в Турцию, он опубликовал в своем телеграм-канале.

Так, украинскую делегацию возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, ранее присутствующий на переговорах в качестве министра обороны Украины.

В переговорную группу также войдут представители разведки, Министерства иностранных дел (МИД) и офиса президента Украины.

Примечательно, что в составе делегации не будет нового министра обороны Дениса Шмыгаля. Этот факт подтвердил народный депутат Алексей Гончаренко*, отметив, что Умеров сохранит руководящую роль в переговорном процессе.

Накануне источник ТАСС сообщил дату возможного третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом, которые традиционно проходили в Стамбуле. Отмечалось, что стороны могут провести встречу в четверг, 23 июля. При этом российская и украинская делегация прилетят в Турцию, вероятно, 23 июля.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский раскрыл тему предстоящих переговоров между Россией и Украиной.

*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.