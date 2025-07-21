Зеленский раскрыл темы предстоящих переговоров с Россией

Украина и Россия готовятся к новым переговорам в Стамбуле, ключевыми темами станут обмен пленных, возвращение детей и подготовка к возможной встрече лидеров. Об этом сообщает РБК.

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет подготовку как минимум к одному обмену пленными с Россией. Переговоры могут состояться уже 23–24 июля, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Стамбул остается основной площадкой для диалога — ранее эту информацию подтверждали и украинские переговорщики. Помимо вопроса пленных, стороны обсудят возвращение детей, вывезенных с территории боевых действий, а также подготовку встречи лидеров стран. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров инициировал возобновление переговорного процесса, отметив необходимость большей динамики.

Ранее в Кремле рассказали о принципиальной разнице меморандумов России и Украины.