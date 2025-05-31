В своем вечернем обращении, которое состоялось 31 мая, Владимир Зеленский, занимающий пост президента Украины, вновь упомянул о том, что на территории Российской Федерации якобы действуют подразделения Вооруженных сил Украины.

Основываясь на информации, предоставленной командующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, он сообщил о «курской операции», задача которой — не допустить активных действий российских войск на территории Украины.

«Война должна выходить на территорию России… Отмечу прежде всего штурмовые полки, которые действуют именно на Курщине — это 33-й, 225-й, 425-й ОШП. Также на этом направлении среди лучших — 103-я бригада ТРО», — заявил Зеленский.

В своём выступлении он не предоставил конкретной информации о том, будет ли украинская делегация участвовать в переговорах с Россией, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле. Очевидно, что в данный момент его внимание сосредоточено на «битве за Курск» в его воображаемом мире.

В Курской области уже более месяца не было зафиксировано присутствия диверсионно-разведывательных групп с территории Украины. Однако, вероятно, президенту Украины Владимиру Зеленскому об этом не сообщили или же не хотят омрачать его настроение.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Курской области в ночь на 31 мая выросло до 14 человек.