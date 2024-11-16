Зеленский обозначил условия для переговоров с РФ

Владимир Зеленский заявил о возможности проведения переговоров с Россией, однако подчеркнул, что такие мероприятия будут иметь смысл только в том случае, если Украина получит усиленную поддержку от третьих стран, передает РИА Новости.

Он отметил, что без этой поддержки переговоры могут оказаться проигрышными для Украины.

«Если мы говорим... в тех условиях, в которых мы сейчас: не усилены некоторыми элементами важными, то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины», — сказал Зеленский.

Ранее Кремль неоднократно высказывал готовность к переговорам. В июне президент России Владимир Путин представил мирные предложения, касающиеся украинского конфликта, которые включают требования к Киеву по выводу войск из новых регионов, отказу от вступления в НАТО, а также проведение демилитаризации и денацификации.

В октябре Владимир Зеленский представил свой «план победы», который включает в себя приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и размещение неядерного сдерживания.

Путин также заявил о невозможности переговоров с Украиной, если она продолжает наносить удары по гражданским объектам. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее подчеркнул, что предложения Москвы остаются в силе, но на данном этапе Россия не готова вести переговоры с Киевом.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин намерен «уничтожить» Украину.