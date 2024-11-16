Зеленский: «Путин хочет уничтожить Украину»

Президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о переговорах с Россией. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Глава киевского режима сомневается в том, что переговоры позволят урегулировать конфликт.

Он также считает, что российский президент не хочет окончания войны.

«Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит [президент РФ Владимир] Путин, не желающий окончания войны, ни к чему не приведут», — считает Зеленский.

Также украинский лидер заявил, что Путин хочет «уничтожить Украину».

Зеленский считает, что будет лучше, если все страны объединятся вокруг Украины, чтобы усилить ее позиции.

Также он призвал разработать план, в котором будет содержаться пункт о «дипломатических дискуссиях» с Россией.

Ранее сообщалось о том, что российские военные уничтожили в Одессе подаренный адмиралом НАТО катер.