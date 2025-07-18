Зеленский обсудил новые удары вглубь России со Шмыгалем

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал первый отчет от назначенного министра обороны Дениса Шмыгаля, где обсуждались вопросы нанесения ударов вглубь российской территории. Информация об этом появилась в телеграм-канале пресс-службы украинского президента.

Зеленский отметил, что обсуждались вопросы обеспечения дипстрайков, акцентировав внимание на частоте и приоритетных целях ударов. Он выразил благодарность всем подразделениям, задействованным в операциях, за высокую точность.

Президент также сообщил, что Денис Шмыгаль в настоящее время занимается проверкой контрактов, связанных с поставками дронов-перехватчиков для нужд Украины.

Ранее в Госдуме высказались о кадровых перестановках в Киеве.