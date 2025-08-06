Зеленский обсудил с Трампом итоги московских переговоров

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом после визита американского спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву. В беседе также участвовали европейские лидеры, но их имена не уточняются. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил факт телефонных переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Разговор состоялся после визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву, где тот встречался с Владимиром Путиным. Как сообщил Зеленский, в обсуждении также приняли участие представители европейских стран, однако конкретные имена не назывались.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что в ходе московской встречи стороны обменялись сигналами по украинскому вопросу. Похоже, что именно эти договоренности стали основной темой разговора Зеленского и Трампа.

Такой сценарий свидетельствует о попытках Вашингтона согласовать позиции всех сторон конфликта. Однако детали обсуждавшихся вопросов пока остаются неизвестными — ни украинская, ни американская сторона не раскрывают содержания беседы. Также интерес вызывает участие европейских лидеров в переговорах. Возможно, это указывает на формирование новой международной площадки для обсуждения украинского кризиса.

Ранее акции российских компаний выросли после заявления Трампа о переговорах Путина и Уиткоффа.