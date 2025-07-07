Зеленский обсудил с Трампом смену посла Украины в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможную смену посла Украины в Соединенных Штатах. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Как отмечает источник, Зеленский планирует сместить постоянного посла Оксану Маркарову. Среди претендентов на эту должность — премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

По информации Bloomberg, Зеленский поручил Министерству иностранных дел (МИД) Украины согласовать решение о смене посла с американскими властями.

Представители киевского режима неоднократно указывали на утрату доверия к послу Маркаровой из-за потери контактов с нынешней администрацией Белого дома.

Так, депутат Верховной рады София Федина заявила, что у Маркаровой возникли сложности с поддержанием коммуникации с Вашингтоном. Издание The Financial Times (FT) сообщило о внутренней необходимости украинских властей сменить Маркарову для налаживания отношений с командой Трампа.

Ранее издание Bild сообщило, что Украина запросила у Германии оружие стоимостью несколько миллиардов евро.