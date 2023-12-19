Украинский президент в ходе пресс-конференции рассказал, почему не удалось осуществить обещанное контрнаступление.

По словам лидера Киевского режима, причиной провала ВС Украины в ее грандиозных планах стало «неконтролируемое небо». У армии не было поддержки с воздуха, а также достаточного количества вооружения.

«Неконтролируемое небо — это имело влияние на южную операцию 2023 года», — заявил украинский президент в эфире телеканала ICTV.

По словам Зеленского, он будет бороться за финансовую поддержку для Украины, а также искать помощи у стран Азии. Ему накладно содержать правительство, ведь большая часть средств уходит на ВСУ и оборону в целом.

Ранее сообщалось, что Залужный предложил Зеленскому мобилизовать еще 500 тысяч украинцев.