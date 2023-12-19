Зеленский отреагировал на предложение Залужного мобилизовать еще полмиллиона украинцев

Зеленский ответил, собирается ли расширять мобилизационный резерв Украины и объявлять о новой волне призыва в армию, как этого хочет Генштаб и Залужный. Во время пресс-конференции лидер Киевского режима отметил, что дополнительные мероприятия по мобилизации обойдутся украинскому бюджету в 500 млрд гривен ($13 млрд). По его мнению, Генштабу ВСУ совместно с правительством нужно доработать план и внести корректировки, которые не вынудят тратить столь много.

«Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление», — рассказал Владимир Зеленский.

Например, Зеленский предложил сначала провести демобилизацию тех, кто служит уже около двух лет.

Отметим, что ВСУ несут большие потери, что беспокоит МО Украины. Об этом недавно также заявлял Владимир Путин.