Зеленский опроверг сенсацию о призыве Трампа «бомбить дом Путина»

Владимир Зеленский назвал ложью слухи о том, что Дональд Трамп якобы призывал его наносить удары по резиденции Владимира Путина. Ранее журналисты Axios сообщили о сенсационной утечке из телефонного разговора двух лидеров.

Владимир Зеленский категорически опроверг информацию, распространенную изданием Axios. Журналист портала, ссылаясь на свои источники, утверждал, что в одном из недавних телефонных разговоров Дональд Трамп советовал украинскому лидеру «бомбить дом Путина». Зеленский в ответ на эту публикацию заявил, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

Это уже не первый случай, когда в западных СМИ появляются неподтвержденные данные о содержании диалогов Трампа и Зеленского. Летом Financial Times также писала о якобы существовавшей стратегии Трампа, призывающей Киев к ударам по Москве и Санкт-Петербургу для давления на Россию. Тогда официальный Вашингтон немедленно выступил с опровержением. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт прямо заявила, что американский президент никогда не поддерживал такие действия.

Аналитики отмечают, что распространение таких непроверенных данных может быть элементом информационной войны, направленной на эскалацию конфликта.

