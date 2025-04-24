Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа
Зеленского взбесили замечания Трампа из-за Крыма
Фото: [flickr.com]
Президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа на тему Крыма. Таким образом, глава киевского режима снова решил вступить в перепалку с хозяином Белого дома.
На своей странице в соцсети он опубликовал издевательский пост.
В среду газета Washington Post писала о том, что в США пришли в ярость после заявлений киевской стороны об отказе в территориальных уступках и о том, что Киев хочет сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
Трамп раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, сказав, что это вредит мирным переговорам с Россией.
Ранее украинский эксперт Шеслер назвала причины отказа Зеленского от перемирия.