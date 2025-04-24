Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа на тему Крыма. Таким образом, глава киевского режима снова решил вступить в перепалку с хозяином Белого дома.

На своей странице в соцсети он опубликовал издевательский пост.

В среду газета Washington Post писала о том, что в США пришли в ярость после заявлений киевской стороны об отказе в территориальных уступках и о том, что Киев хочет сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.

Трамп раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, сказав, что это вредит мирным переговорам с Россией.

Ранее украинский эксперт Шеслер назвала причины отказа Зеленского от перемирия.