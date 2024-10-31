Зеленский осудил Польшу за отказ передать Украине МиГ-29

«Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей. Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да», — заявил Зеленский.