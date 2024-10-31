Зеленский осудил Польшу за отказ передать Украине МиГ-29
Зеленский раскритиковал Польшу за отказ передать Украине истребители времен СССР
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство в адрес польского правительства за отказ предоставить Киеву советские истребители МиГ-29, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что решение Варшавы отказать Киеву в передаче истребителей такого типа основывается на нехватке собственных самолетов.
«Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей. Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да», — заявил Зеленский.
В марте 2023 года пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что Украина получит партию истребителей МиГ-29. Отмечалось, что самолеты Киеву также передаст Словакия.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добавил, что страны-партнеры возместят Варшаве переданные самолеты до конца года. До 2022 года на вооружении Польши находилось как минимум 29 таких истребителей.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сесть за стол переговоров.