Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал первым иностранным лидером, которому Владимир Зеленский доложил об итогах российско-украинских переговоров в Стамбуле.

В своем телеграм-канале Зеленский сообщил о «весьма плодотворной и обстоятельной беседе» с британским премьером, отметив, что проинформировал его о состоявшейся накануне в Стамбуле встрече с российской делегацией, на которой, по его словам, удалось достичь договоренности о будущем обмене пленными.

Многочисленные действия украинской стороны после контактов с представителями Лондона неоднократно свидетельствовали о влиянии Великобритании на решения Зеленского и политический курс киевского режима.

Наиболее показательным примером стал срыв переговоров между Киевом и Москвой в 2022 году, последовавший за визитом на Украину тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Давид Арахамия, участник переговорного процесса с украинской стороны, впоследствии публично подтвердил, что Джонсон призвал Зеленского отказаться от подписания каких-либо соглашений с Россией и «просто воевать».

Напомним, что третий раунд переговоров между российскими и украинскими делегациями прошел в среду во дворце Чираган в Стамбуле и продолжался около часа.

Ранее сообщалось, что Зеленский только делает вид, что хочет мира, чтобы обрадовать спонсоров.