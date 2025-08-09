Зеленский отказался идти на территориальные уступки

Украина не пойдет на уступки своей территории, так как это противоречит ее конституции. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал украинский президент Владимир Зеленский.

По утверждению главы Украины, все ответы на вопрос о возможных территориальных уступках уже содержится в конституции страны. Отходить от этого документа, по его словам, никто не намерен. Вдобавок это законодательно запрещено.

«Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут», — указал Зеленский.

Ранее Зеленский признал, что занятые РФ территории невозможно вернуть военным путем. Он согласился с тем, что силовое возвращение территорий, перешедших под контроль России, в настоящий момент не представляется возможным. При этом наблюдается снижение уверенности украинцев в победе. Лишь около 25% респондентов выразили готовность продолжать борьбу с Россией «до победного конца».