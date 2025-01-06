Зеленский отказался от переговоров с Трампом и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться с избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным «сразу втроем».

Так он ответил на вопрос блогера Лекса Фридмана о том, собирается ли он в январе провести встречу с Путиным и Трампом для подписания договора о мире с гарантиями безопасности, но без НАТО.

Интервью опубликовано на YouTube-канале.

Зеленский сказал, что в первую очередь собирается встретиться с Трампом, а также пригласить на переговоры европейских политиков.

Ранее сообщалось о том, что на Зеленского набросились с критикой из-за новогоднего обращения к украинцам.