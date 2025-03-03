Зеленский отказался от территориальных уступок ради заключения мира

Украина отказывается идти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения. Такое заявление после саммита в Лондоне сделал глава украинского режима Владимир Зеленский. Его слова передает Guardian.

Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не согласится с присоединением Россией ее территорий, даже если это будет попытка заключить мирную сделку.

Напомним, в воскресенье, 2 марта, прошел саммит европейских стран в Лондоне, в ходе которого мировые лидеры обсудили ситуацию на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Британский премьер Кир Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину и использовать авиацию для урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский заявил о готовности подписать сделку с США.