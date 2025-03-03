Зеленский заявил о готовности подписать сделку с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не отказывается от подписания сделки с США по редкоземельным металлам, передает агентство Reuters.

Отмечается, что украинский лидер искренне надеется восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом и верит, что Соединенные Штаты также готовы сотрудничать.

В договоре, по утверждениям представителей администрации Трампа, будут прописаны вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, с развитием инфраструктуры на территории Украины.

Трамп заявлял, что США станут ключевым партнером в разработке минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Он подчеркнул, что проект выгоден для обеих сторон.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский отказался прекращать боевые действия.